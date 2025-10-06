巨人は６日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介外野手の３選手に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。また、京本真投手、喜多隆介捕手、鈴木大和外野手の３人に対しては自由契約とすることを通知したと発表した。今村は太成学院大高から２０１１年度ドラフト２位で入団。２２年には５５試合に登板して２１ホールドを挙げた。今季の１軍登板はなかった。重信は早実、早大を経て１５年度ドラフト２位で入団。