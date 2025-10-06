「大相撲・全日本力士選士権」（６日、両国国技館）大関琴桜（佐渡ケ嶽）が休場した。７日の大相撲１００周年場所、１５日からの英ロンドン公演の休場も、日本相撲協会から発表された。琴桜は秋場所１３日目に豊昇龍から９勝目を挙げた取組で右膝を負傷。１４日目から休場した。５日までの湊川親方（元大関貴景勝）と振分親方（元関脇妙義龍）の引退相撲には土俵入りのみ参加。相撲について「やれる範囲でやる。できるなら