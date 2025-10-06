毎日が慌ただしく過ぎていく中で、つい子どもに怒りすぎてしまい、余裕のない子育てになってしまっているママも少なくないでしょう。数年前の子どもの写真や動画を見ては「こんなに小さかったんだ」としみじみしてしまうことも。先日ママスタコミュニティに「子育てって子どもとの今があるからこそ、過去を愛おしく思えるんだね」というタイトルの投稿が寄せられました。投稿者さんは生後4か月の赤ちゃんを育てているママです。『