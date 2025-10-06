午後の東京株式市場で日経平均株価は上げ幅を拡大し一時2200円以上値上がりしました。史上初めて4万7000円台に乗せ、4万8000円台目前の水準で推移しています。おととい行われた自民党の総裁選で当選した高市氏が積極的な財政政策をとり景気が下支えされるのではとの期待から幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、円相場は先週末から2円ほど円安に進行し149円台で取引されていることも相場を押し上げています。4万5769円を