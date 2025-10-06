千葉ロッテマリーンズは6日、国吉佑樹投手（34）、西村天裕投手（32）、二木康太投手（30）、岩下大輝投手（29）、大下誠一郎内野手（27）、金田優太内野手（20）と育成の永島田輝斗投手（21）の7選手に契約を行わない旨を通知したと発表した。今後について二木選手は未定、その他の選手は現役続行を希望しているという。二木は鹿児島情報高から13年ドラフト6位で入団。3年目の16年には開幕ローテーション入りを果たし、7勝9