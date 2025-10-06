ロックバンド「The Songbards」が解散することが、グループの公式ＳＮＳで公表されました。【写真を見る】ロックバンド【 The Songbards 】解散を発表「メンバー間の信頼関係が大きく揺らぐ出来事が続き」「限界を感じた結果」「The Songbards」の公式Ｘでは「突然のご報告となり大変心苦しいのですが、 このたび、年末年始に予定していたライプを含むすべての活動を中止し、 本日をもってバンドとしての活動を終了、解散する