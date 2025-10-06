サイバー攻撃によるシステム障害が続くアサヒグループホールディングスは、10月2日からアサヒビールの全工場で生産を一部再開したと明らかにしました。【映像】アサヒビールの生産を一部再開アサヒでは、9月29日からサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、通常の出荷ができない状態が続いています。そのなかでアサヒビールは、10月1日に主力商品である「スーパードライ」の受注を手作業で行った分について、2日から全6工場