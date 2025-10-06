BABYMETALが、「from me to u (feat. Poppy) 」のライブ映像を公開した。本映像は、BABYMETALが今年5月に行ったロンドン・O2アリーナで収録されたもの。ロンドン・O2アリーナはビリーアイリッシュやクイーンなども公演を行った会場で、日本人グループとして単独公演を行ったのはBABYMETALが史上初。2万枚のチケットがソールドアウトとなった会場には、本場イギリスの目の肥えたロックファンたちが集まり、現地の熱狂を感じる映像と