実は苦手食材!? 物価高で注目の「小松菜」 クックパッドは、物価高の中でも価格が安定し、“お手頃野菜”として家庭の買い物かごに入りやすい小松菜の検索動向を調査しました。調査の結果、「小松菜×苦手」の検索が過去10年で約3倍に急増し、苦手野菜ランキングでも15位から5位に大幅上昇していることが分かりました。 小松菜がナスを追う上位グループに浮上 クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」（※1）によ