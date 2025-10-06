米カリフォルニア州を拠点に、長期遠征しているミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が１０月５日（日本時間６日）、サンタアニタパーク競馬場で行われたサーファーガールＳ・Ｇ３（芝１６００メートル＝８頭立て）をブレイブデブ（牝２歳、米国Ｒ・マンデラ厩舎、父オーセンティック）で勝利した。アメリカでの重賞初勝利、今遠征で１０勝目を挙げた。大外枠から好スタートを決め、積極的に出して先手を主張。無理せず２番手