◇ア・リーグ地区シリーズ第2戦マリナーズ 3―2 タイガース（2025年10月5日シアトル）イチロー氏の「愛弟子」であるマリナーズのフリオ・ロドリゲスが、値千金の決勝打を放った。2―2の同点に追い付かれた直後の8回、1死から今季60本塁打の2番ローリーが二塁打で出塁。この絶好機でロドリゲスが勝ち越しの二塁打を左翼線に運ぶと、本拠地は大歓声に包まれた。ロドリゲスは試合後のインタビューで「これは間違いなく