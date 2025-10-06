住友重機械工業が反発している。この日、米国レオ・キャンサー・ケア（ウィスコンシン州）と立位型陽子線治療システムに関する技術協力を締結したと発表しており、好材料視されている。 従来の陽子線治療では患者は寝台に寝た状態で治療を受けていたが、立位型陽子線治療システムでは患者は立った姿勢、あるいは座った姿勢で受けるのが特徴。設置に必要なスペースや導入コストを大幅に低減することに加え、立位