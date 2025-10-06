「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日午後１時現在でＨｅａｒｔｓｅｅｄが「買い予想数上昇」５位となっている。 ハートシードはストップ高カイ気配に買われる展開。９月末を境に連日のストップ安を交え大きく売り込まれたが、前週末に下げ止まりプラス圏に切り返して着地していた。週明けとなったきょうは一気に買い戻しの動きが加速した。デンマークの製薬大手ノボノルディ