10月15日（水）よりスタートする、今年シリーズ誕生25周年を迎えた『相棒 season24』。最新作の始動と25周年という節目を記念し、現在、東急東横線・横浜駅を『相棒』がジャック中だ。【映像】『相棒』25周年記念特別PR映像シリーズの原点である『pre season』から、最新作『season24』まで、『相棒』のこれまでの歩みをたどる25枚の歴代ビジュアルが“相棒ギャラリー”として掲出されている。一カ所ではなく、横浜駅のさまざまな