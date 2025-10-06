きょう、午前８時ごろ、山形県米沢市丸の内１丁目地内にてクマ２頭が目撃されました。 【画像】クマが潜むとみられる現場 クマは上杉神社近くの路上を移動していたということです。 その後、クマは上杉伯爵邸の西側にある空き家の敷地内のやぶに潜んでいるとみられています。 猟友会はクマが隠れているとみられるやぶの近くに箱ワナを１つ設置しました。午後１時現在、市や警察が付近を閉鎖し、対応にあた