きょくとう [東証Ｓ] が10月6日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比15.3％減の3億5500万円に減り、従来の1.4％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の3億円に対する進捗率が118.3％とすでに上回ったが、前年同期の230.2％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益は5500万円の赤字(前年