6日14時現在の日経平均株価は前週末比2165.84円（4.73％）高の4万7935.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは98、変わらずは24と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは7銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を1銘柄で569.71円押し上げている。次いで東エレク が228.29円、ファスト