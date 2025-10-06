6日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝150円33銭前後と、前週末午後5時時点に比べ2円92銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円18銭前後と3円23銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース