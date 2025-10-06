自民党の麻生最高顧問と国民民主党の榛葉幹事長はきょう都内で会談し、今後の両党の連携のあり方などをめぐり協議しました。国民民主党の榛葉幹事長は、きょう午前、都内にある自民党の麻生最高顧問の事務所を訪れ、会談しました。高市総裁は、憲法改正など基本的な考え方の合う政党とは連立の枠組み拡大を目指す考えを示していて、自民党関係者によりますと、麻生・榛葉両氏はこうした方針を受けて今後の両党の連携のあり方などに