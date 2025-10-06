大分県中津市の飲食店駐車場でワゴン車を盗んだとして、17歳の少年が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、中津市に住むアルバイト従業員の少年（17）です。 警察によりますと、少年は今年8月31日午後4時20分頃から午後10時35分頃までの間、中津市内の飲食店駐車場で、ワゴン車1台（時価合計約11万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 ワゴン車は飲食店の男性従業員（27）の所有で、仕事を終えて帰宅しようとした