【モデルプレス＝2025/10/06】『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』が、10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催。この度、なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が、W主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）スペシャルステージに出演することが発表された。【写真】なにわ男子・長尾謙杜＆山田杏奈が見つめ合う◆長尾謙杜＆山田杏奈「ガルアワ」出演決定原作となる同名⼩説は、ミステリ・サス