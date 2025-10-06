世代を超えて受け継がれる「遺伝性腫瘍」「めっちゃ病院行くの嫌やもん」お笑いコンビ『霜降り明星』の粗品（32）が「霜降り明星のオールナイトニッポン」で口にした何気ない言葉。しかし、その後に続いた発言は、多くの人の胸をざわつかせた。《寝てるとき、おしっこ３、４回起きるのよ。喉も異常に乾く。父ちゃん糖尿病やったから、俺も予備軍ちゃうか？怖いわ》相方のせいや（33）から「おじいちゃんやん！」と笑いが起きたが