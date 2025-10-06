ラグビー・リーグワンは６日、無免許および酒気帯び運転で逮捕され、この日所属の東葛（旧ＮＥＣ）から契約解除された元日本代表のＦＷフェツアニ・ラウタイミ容疑者について、今後懲罰規程に基づき、規律委員会において今案件に関する調査、審議を行うと発表した。リーグワンでは昨年１０月、１部三重の選手が酒気帯び運転で摘発。チームは当該選手を年俸減額と対外活動禁止６か月の処分とし、同乗していた２選手についてもけ