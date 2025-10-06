国分グループ本社は10月1日付で滋賀県の酒類食品卸エスサーフ（本社・滋賀県大津市）の株式を取得し子会社化した。エスサーフは1954年設立。滋賀県を中心に酒類食品卸売事業、ネット通販事業、物流事業を展開。従業員数は91人、25年3月期の売上高は159億7100万円。国分グループは第11次長計でエリアカンパニー・カテゴリーカンパニーの競争力強化を戦略の柱の一つに掲げ、各エリアで独自性、価値の確立、業界内リーダーシップの発