旭食品は10月1日、子会社の大倉（東京都調布市）と香西物産（香川県さぬき市）を合併すると発表した。大倉が存続会社となり、香西物産を吸収。併せて、社名をザ・フィッシュファクトリー・ジャパン?に変更する。旭食品はグループで水産卸売事業の強化を図っており、「2社を統合し仕入れにおけるボリュームディスカウントを図るとともに、寿司店を得意とする大倉、量販店を得意とする香西物産のノウハウを融合し売上拡大を図る」と