プロ野球・ヤクルトは6日、太田賢吾選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。太田選手は2014年のドラフト会議で日本ハムに8位指名を受けて川越工高からプロ入り。2018年オフに秋吉亮投手、谷内亮太選手と高梨裕稔投手、太田選手の2対2のトレードで移籍しました。移籍1年目の2019年には自己最多90試合の出場で打率.251、3本塁打、27打点をマーク。今季は44試合の出場で打率.229、6打点を記録。今季が11年目の28歳です。チー