プロ野球・中日は6日、井上一樹監督のオーナー報告を受けた大島宇一郎代表取締役オーナーがコメントを発表しました。昨季まで3年連続最下位に沈んでいた中日ですが、今季は井上一樹新監督のもと4位に。63勝78敗2分けで借金15という結果でした。大島オーナーは「主力にけがが相次ぐ中、チームは終盤までAクラス争いを演じました。最終的にファンの皆さまの期待に応えられなかったことは悔やまれますが、昨年までとは違う粘り強さを