お笑いタレント有吉弘行（51）が5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）が足を切断したと明かした。ハチミツは自身のSNSで9月7日に入院していることを明かしている。有吉は「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と切り出した上で「詳しくはnote（有料販売も可能のメディアプラットホーム）ね。500円でしたかね。なかなか読み応えはあるかなと