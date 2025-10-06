◆みやざきフェニックス・リーグオリックス―巨人（６日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、勝ち越し２ランを放った。オリックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２―２の同点で迎えた３回１死一塁で相手先発の田嶋に対すると、１ストライクから甘く入った直球を捉えて豪快に左翼ポール際へと運んだ。来日２年目の今季は、８月２１日のヤクルト戦（神宮）で左手首を負傷。翌２２日に抹消されて故障班入りし