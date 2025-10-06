◆練習試合巨人―ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が追加点をもたらした。「３番・遊撃」でスタメン出場。３点リードの２回２死二、三塁で右翼フェンス直撃の２点二塁打を放った。泉口は今季、遊撃のレギュラーを奪取。１３３試合に出場して打率３割１厘、６本塁打、３９打点の成績を残した。１１日から始まる２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）に向けて、順調