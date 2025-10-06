日本相撲協会は６日、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が６日の全日本力士選士権、７日の百周年場所・古式大相撲、中旬から始まるロンドン公演を休場することを発表した。秋場所１４日目の９月２７日、右膝のけがで休場した。協会には「右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で、全治３週間の見込み」との診断書を提出していた。琴桜は４日にロンドン公演については「まだわからない」と慎重な姿勢を見せていた。