5Æü¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤ÈÂÐÀï¡£º¸Â­¼ó¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿61Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤«¡¢¹¶·â¤Ç°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡£¤µ