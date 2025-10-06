長生きするには、身体の健康に焦点を当てるだけでは不十分であるということが新たな研究で明らかになった/Maskot/Digital Vision/Getty Images（ＣＮＮ）長生きするには、身体の健康に焦点を当てるだけでは不十分――。学術誌プロスワンに先月２４日に掲載された研究でそうした事実が明らかになった。研究者らは、高齢者の最適なウェルビーイング（心身の健康や幸福）について調査した。最適なウェルビーイングは、社会的な支援を