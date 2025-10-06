女優本田翼（33）が6日、都内で「ロンジンプリマナル」発表記念イベントに出席した。スイスの名門腕時計ブランド。48粒のサファイアが輝く90万円超の1本を装着して登場し、「このきらめきが特別感を感じますね。歴史も深く、すばらしい時計を体験することができてうれしい。輝きが止まりませんね。すてきです」とうっとりしていた。大切にしているものを問われると「貯金です。貯金は割と趣味です」と明かし、「結構宅配系とか頼