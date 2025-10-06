女優本田翼（33）が6日、都内で「ロンジンプリマナル」発表記念イベントに出席した。190年の歴史を誇るスイスの名門腕時計ブランド。90万円超の腕時計を装着し、「時計を着けるとしゃんとして、引き締まる。自分もこういう人間でありたいですね」と目を輝かせていた。自身が長く愛したいものを問われると「自分の人生」と答え、「人生80歳とかまで長く生きるので、自分の生きる道はちゃんと愛してあげたい」と語った。続けて「『