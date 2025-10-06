政治ジャーナリスト田〓史郎氏が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。自民党総裁選の“読み”が外れたことについて謝罪した。4日に投開票された自民党総裁選で、高市早苗氏が女性初の新総裁に選出された。司会の恵俊彰から「田〓さん、驚きました？」と聞かれると、立ち上がって「まず、おわびします。すいませんでした」と謝罪。恵から「立たれなくてもいいじゃないですか」とツッコまれ、スタジオに笑いがあ