スターバックスコーヒージャパンは10月7日20時、公式オンラインストアで、ハロウィンのグッズを先行発売する。黒猫やおばけをモチーフにしたボトル・タンブラーなどを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は10月10日から。スターバックス ハロウィングッズ2025〈スタバ「ハロウィン」グッズ2025〉2025年のハロウィングッズのテーマは『Playful Halloween Cat』。いたずら好きの黒猫をモチーフにしたステンレスボト