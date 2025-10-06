任期満了による川根本町の町長選挙の投票が5日行われ開票の結果、薗田靖邦さん66歳の2期目の当選が決まりました。（現場音）「万歳 万歳 万歳」任期満了に伴う川根本町の町長選挙は開票の結果、薗田靖邦さん 2691票前田佳則さん 1008票となり現職の薗田さんが再選を果たしました。(薗田泰邦氏）「（選挙戦は）ハードからハートへのキャッチコピーでやってきましたが、町民に寄り添った心のこもった町づくりをし