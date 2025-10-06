きのう投票が行われた上市町長選挙は、現職の中川行孝さんが、3回目の当選を果たしました。「バンザイ バンザイ」「総合病院も富山地方鉄道も守らないといけない」「これからのまちづくり、にぎわいづくりをしっかりと軌道に乗せていきたい」3回目の当選となった中川さんは75歳。かみいち総合病院の機能強化や小中学校の給食費を無償化したことなど2期8年の実績をアピールし、5606票を獲得して8年ぶりの選挙戦を制しました。