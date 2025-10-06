週明け６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６４．４０ポイント（０．６１％）安の２６９７６．５２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．１２ポイント（０．８５％）安の９５７６．２２ポイントと続落した。売買代金は７２３億３８２０万香港ドルと低水準が続いている（３日前場は７７９億２９５０万香港ドル）。様子見ムードが漂う流れ。中国本