静岡県沼津市の沼津港で５日、遊覧船「ちどり」が着岸時に岸壁に衝突した事故で、船首が正面からぶつかったとみられることが、清水海上保安部への取材で分かった。通常ならば、船体を横付けして離着岸するといい、同保安部が事故当時の着岸状況について調べている。事故は５日午後３時半頃に発生。乗員２人と乗客３８人のうち、乗員１人を含む１５人が救急搬送され、神奈川県の６０歳代男性が頭の骨を折るけがを負った。事故当