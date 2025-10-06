南砺市の、集落の近くでけさ、クマ1頭が目撃されました。市内では、おとといから出没が相次いでいます。南砺警察署によりますと、きょう午前6時ごろ、南砺市沖の県道21号＝井波城端線近くの住宅が建ち並ぶ集落周辺でクマ1頭が目撃されました。クマは成獣と見られ、北の方向に逃げたということです。南砺市ではきのう、JR福野駅からおよそ2キロ離れた集落付近などで成獣1頭が出没しているほか、おとといも山間に近い平地で目撃され