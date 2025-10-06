アメリカのルビオ国務長官は5日、パレスチナ自治区ガザ地区の停戦協議について、人質解放と戦後統治の「2つの段階」に分けられると明らかにしました。アメリカのトランプ政権が示したガザ地区の和平案をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスの代表は6日、エジプトで協議を始めます。これに先立ち、ルビオ国務長官は5日、協議は「2つの段階」に分けられると述べました。第一段階は人質の解放とイスラエル軍の一定ラインまでの撤