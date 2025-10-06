現地９月27日からチリで開催されているU-20ワールドカップは、10月５日にグループステージの全日程が終了した。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、A組で３連勝を飾り首位通過。ラウンド16でE組３位のフランスと対戦することが決まった。欧州の伝統国と、実はU-20代表は今年３月のスペイン遠征で対戦済み。後藤啓介（シント＝トロイデン）や塩貝健人（NEC）といった海外組のストライカーが参加していたなか、３−１で逆転勝