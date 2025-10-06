15年の間に、アメリカの15歳〜24歳の男性がゲームをプレイする時間が2倍以上に増加し、平均で週10時間に達していることが明らかになりました。ただ、ゲームが単なる遊びではなく、交流の場にもなっているとニューヨーク・タイムズは指摘しています。How Video Games Are Shaping a Generation of Boys, for Better and Worse - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/10/03/upshot/video-games-boys-young-men.htmlニュ