５日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、梅毒で死んだきよ（藤間爽子）の死体を描き続ける歌麿（染谷将太）の衝撃の姿が描かれた。きよは、前週から足に発疹があり、なんらかの病気が疑われたが、この日の放送で現在の梅毒であることが判明。床に伏したままとなり、歌麿は付きっきりで看病する。ある日、歌麿の弟子が蔦重（横浜流星）のもとへやってくる。話を聞いた蔦重は歌麿のもとへ急行。