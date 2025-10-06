◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）ボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は、ここまで重賞で２着６回。確かな実力の反面で乗り難しい面を見せ、あと一歩のところで重賞制覇を逃してきた。３走前の阪神牝馬Ｓは展開が向かず５着、２走前のヴィクトリアマイルはかかる面を見せて１６着に惨敗した。ところが前走の関屋記念は事実上のトップハンデ５