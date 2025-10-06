チリで開催されているＵ―２０Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）は５日までに全日程が終了。１次Ｌ３連勝で突破を決めたＵ―２０日本代表は、８日（日本時間９日午前８時）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦でフランスと対戦することが決まった。８強に進出した０３年大会以降は、決勝Ｔ１回戦で４度敗退しており、目標に掲げる「世界一」へ次なる関門となる。対戦相手が決まる前の５日にオンライン取材に応じた船越優蔵監督は「まずはコンデ