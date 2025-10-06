櫻坂46 櫻坂46が6日、13thシングル『Unhappy birthday構文』（10月29日発売）の新ビジュアルを公開した。【動画】櫻坂46、新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像今作は三期生・村井優が初センターを務める。レギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」内のインタビューで、「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います