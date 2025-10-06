スイスの腕時計ブランド「Swatch（スウォッチ）」は、満月をテーマにしたシリーズの第3弾となる新作「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD wants YOU（SO33N703L）」を2025年10月6日に発表しました。販売は2025年10月7日（満月の日）から10月21日（新月の日）まで、世界各地の厳選されたSwatchストアにて実施される予定です。スペックとデザイン今回の新作は、満月を讃えるシリーズ「MISSION TO EARTHPHASE」の最新モデルです